Darp edildi KADES’e bastı sonra bıçakladı

Adana'da 25 yaşındaki S.B. adlı kadın kendisini darp ettiğini iddia ettiği 29 yaşındaki eşi A.İ. B.'yi bıçakladı. Genç kadın tartışma sırasında önce Kadın Destek Sistemi (KADES) butonuna basıp yardım istediği öğrenildi.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. S.B. ile eşi A.İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.İ.B., iddiaya göre eşini darp etti. Genç kadın ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi. Daha sonra S.B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi A.İ.B.'yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.

EŞİ HASTANEYE KADIN GÖZALTINA

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yarlı adam, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan genç kadın, emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.İ.B.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.