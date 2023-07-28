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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Darp edilen hamile kadın düşük yaptı

ABBAS ÇAKAR
Darp edilen hamile kadın düşük yaptı
Kocaeli Gebze'de hamile Cansel Dursun, 17 Temmuz'da 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete gitti. İddiaya göre, marketin kapsına geldikleri sırada, mahallede dönercilik yapan Mustafa Ö., "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?" diyerek önce köpeğe tekme attı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen saldırgan, sonra kadını darp etti. Genç kadın, Mustafa Ö.'nün darbeleriyle 28 günlük bebeğini düşürdü.



Saldırgandan şikayetçi olan Dursun, "Olayda oğlum da yaralandı. Ben şikâyetçi olunca, saldırganın ağabeyi evime gelip tehdit etti. Korkudan dışarıya çıkamıyorum, can güvenliğim yok. Bu adam benim gözümde bir katil" dedi. Bu arada Dursun'u darp ederek düşük yapmasına neden olan dönerci Mustafa Ö.'ye işyerinde silahlı saldırı düzenledi. Mustafa Ö. ile dükkanda bulunan Zeki O. yaralandı. Kaçan şüpheli, 2 silahla birlikte yakalandı.

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Darp edilen hamile kadın düşük yaptı
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