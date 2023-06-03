Darp edilen İBB işçisi 174 gündür protestoda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş.'de çalışan Bilal Atan, 20 Ekim 2022'de sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle bölge şefi Müslim Turgut Özcan ve emrindeki çalışanlar tarafından darp edildiğini iddia etti. Hastaneye kaldırılan Atan'ın iki kulak zarının patladığı öne sürüldü. Taburcu olduktan sonra belediyede işkenceye ve işten atmaya karşı İBB Başkanlık binası önünde eyleme başlayan Bilal Atan, 174 gündür protestosunu sürdürüyor.İşe iadesi için mücadele verdiğini dile getiren Atan, taleplerinin ve işe iadesinin İBB tarafından kabul edilene kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Seçim sürecinde oyalandığını dile getiren Atan, "Bize verilen sözler tutulmadı. Bugün İBB'nin avukatları telefonlarımızı açmıyor. Bize huzur yoksa size de artık huzur yok. İş Kanunu uygulansın. İşkenceci Satılmış Tekke'nin işten atılması gerekiyor. Bir an önce işe iadem sağlansın. Direne direne kazanacağız" dedi.Fiziksel şiddete uğrayan işçi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sendikal haklarımızı savunduğum için müdürlerle ve Müslim Turgut Özcan ile karşı karşıya geldik. Çavuş geldi 'Yenikapı'dan Müslim Turgut Özcan çağırıyor seni' dedi. Gittim oraya. Şantiyeye girerken koridorda Satılmış Tekke diye bir tane çavuş vardı. O arkamdan sol kulağımın arkasına yumruk yapıştırdı. Dakikalarca bana vurdu.Ben de hiçbir şey yapamadan yardım çağırıyordum. Turgut Özcan ve benim şefim Mahir araya girip beni idare odasına aldılar. Onların yanında hakaret ve küfürlerine devam etti. Üstüme yürüyen Müslüm Turgut Özcan bana 'Birisinin ölüsü kesinlikle çıkacak ya da kimse çıkamayacak buradan' diyerek beni tehdit etti."