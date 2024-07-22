Darp edilen kadına bir darbe de eşinin ortağından

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 45 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Tülay Y. 2023 yılının mart ayında eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi neticesinde eşi tarafından darp edildi. Darp edildikten sonra fotoğraflarını çeken kadın olayı, eşinin hem ticari birlik yaptığı, hem de ortak arkadaşları olan Ömer Faruk Y.'ye gönderdi.

DARP FOTOĞRAFLARINI ATTIĞI ARKADAŞI YAYDI

Genç kadını koruma amaçlı fotoğrafları istediğini söyleyen Ömer Faruk Y'ye görsellerin kaybolma ihtimaline karşı yedekleme amacıyla da atan Tülay Y. sonrasında çok pişman oldu. İddiaya göre Ömer Faruk Y. ortağı ile arası bozulunca eşini darp ettiğine dair görselleri iş yaptıkları insanlara ve Tülay Y'nin sosyal çevresine göndermeye başladı. Fotoğraflarının yayıldığı bilgisini alan kadın ise soluğu savcılıkta aldı.





"FOTOĞRAFLAR TİCARETİMİZİ BOZDU, ZARARDAYIZ"

Arkadaşı Ömer Faruk Y'nin iyi niyetli olduğu ve kendisine yardım etmek istediğini söyleyen Tülay Y., "Meğerse fotoğrafları eşimin işlerini ve evliliğimizi bozmak için darp edildiğim fotoğraflarımı istemiş. Aradan neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen 2 kişiden fotoğraflarımın kendilerine gönderildiğine dair bilgi geldi. Mahrem konularımızı yalan yanlış anlattığını öğrendik. Fotoğraflarımı ifşalaması beni ve eşimi çok üzüyor. Eşim sinirleniyor" dedi. Ticari faaliyetlerinin de bozulduğunu söyleyen kadın, yüklü miktarda zarara uğradıklarını kaydederek şikayetçi oldu.



SAVCILIK" KANIT YOK" TAKİPSİZLİĞİ VERDİ

Arkadaşının darp fotoğraflarını ifşalayan Ömer Faruk Y. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfade veren adam iddiaları kabul etmedi. Tülay Y.'nin eşinden boşanmak için tanık olmasını istediğini ve kendisinin kabul etmemesi üzerine kadının agresifleştiğini söyleyerek, "Fotoğrafları bana attı ancak kimseyle paylaşmadım. Kime attıysam bunu kanıtlaması gerekir" dedi. Savcılık suçun işlendiğine dair Tülay Y.'nin beyanından başkaca delil olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.