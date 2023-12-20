Darp edilerek öldürülen şahsın davasında tahliye kararı





DURUŞMAYA 4 SANIK İLE TARAF AVUKATLARI KATILDI

Vakıf Ertürk'ün hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada 7. duruşma Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada "Kasten Öldürme, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hapis cezası talebiyle yargılanan sanıklar Ömer Altınbüken, Serkan Kaya, Mesut Çavuşoğlu ve Erkan Keklik ile avukat Enes Akbulut hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.



"MÜVEKKİLİMİN MAKTULLE HUSUMETİ YOK, OLAYA İŞTİRAKİNİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Duruşmada söz alan sanık Erkan Keklik'ın avukatı Enes Akbulut, "İddia makamının tutukluluk devam yönündeki mütalaasına katılmıyoruz. Tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Maktul kendi rızasıyla araca binmiş ve daha sonra adres tarif ederek Gazikent'e bırakılmıştır. Bilinci yerindedir. Öldürme kastı olan birisi götürüp ağaç dalıyla vurmaz. Sanık Ömer, annesine küfür ettiğini söylüyor. Tanıklar da bu durumu doğruluyor. Karşılıklı kavgaya dönüşmüştür. Serkan'la Mesut, Ömer'in vurduğunu söylüyor. Müvekkilin ne araç içerisinde ne de olay yerinde vücut izine rastlanılmamıştır. Ömer'in evi Akkent'te olduğunu ve bırakacağını söylüyor. Daha sonra olayın içerisinde kendini bulduğunu belirtmiştir. Ölen maktulle husumetinin olmadığını beyan etmiştir. Müvekkilin iştirakinin olmadığını düşünüyoruz. Uzun süredir tutukludur ve mağdur durumdadır. Bu nedenlerle müvekkilin öncelikle bir hakkın mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol tedbiriyle tahliyesini talep ederiz" dedi.





SANIK ÖMER ALTINBÜKEN OLAY GÜNÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Sanık Ömer Altınbüken savunmasında, "Maktul ortak olduğu fabrikada sıkıntıya düşmüştü. Mahkemelik olduğunu söyledi ve satıp ona borç verirsem borcu ödeyeceğini söyledi. Ben de iki aracımı satıp parasını kendisine verdim. Fabrikayı taşıdı. Başka bir suçtan ben cezaevine girdim. Maktulün eski ortakları fabrikanın taşınmasından rahatsız oldukları için kabul etmemişler. Vakıf da dayımı arayarak olay yerine gelmelerini söylüyor. Bu arada fabrikaya borcundan dolayı el koymuşlar. Ben cezaevinden çıktıktan sonra Vakıf'ın dayıma eziyet ettiğini, anneme hakaret ettiğini duydum. Benim maktulden alacağım vardı. Vakıf'a ait fabrikayı bilgim dahilinde Mustafa G.'ye devretmişti. Daha sonra Mustafa G.'den 4 milyon alacağının olduğunu söyleyerek ondan bunu istemişti. Mustafa K. bana haber verdi. Oysaki fabrikaya devlet el koymuştu. Mustafa G.'nin bir suçu yoktu. Benimde kendisinde alacağım vardı. Gıyabımda anneme ve bacıma küfür ettiğini duydum. Bu konuları görüşmek için Vakıf'la bir yerde görüştük. Bizim dışımızda 5-6 kişi daha vardı. Deniz diye birisi de vardı. Deniz benden Vakıf'ın alacağı 4 milyonu istedi. Ben itiraz ettim. Vakıf'a niye bana ve aileme küfür ettin diye sordum. O da inkar etti. Hatta bana istersen annenin yanına gidelim, elini öpüp özür dileyeyim dedi. Ben de kabul ettim. Birlikte arabaya annemin evine gitmek üzere bindik. Araçta ben, Serkan, Erkan ve Mesut vardı. Vakıf arkada Serkan'la birlikte oturuyordu. Yolda Serkan'a silah çekti. Ben de aracı yoldan çıkarıp uygun bir yere götürüp durdurdum. Vakıf'la Serkan tartışmaya başladı. Ben araladım ve silahı alarak aracıma koydum. Kendisi bana bir tane vurdu, ben de ona vurdum. Kendisiyle orada geri barıştık. Kendisi Serkan'la, Mesut'un arabasına bindi ve birlikte kaldığı akrabası olan Abdulkadir'in evine gittiler. Ben de tamirde olan aracımı getirmesi için ismi Mehmet K. olan kişiye konum attım. Mehmet geldi ve benle Erkan'ı alıp evimize bıraktı. Beraatımı talep ediyorum" dedi.



ERKAN KEKLİK TAHLİYE EDİLDİ, DİĞER SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Diğer savunmaların ve sanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Erkan Keklik'in tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.