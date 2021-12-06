Darp edilirken eşini öldürmüştü! Tutuklanan kadın hakkında flaş talep

İstanbul Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki Ahmet Özdemir, eşi Nuran Özdemir'in yanında kalan 9 yaşındaki oğulları Koronavirüs olunca eve gidip eşini darp etmeye başladı. Kendisini korumak için eşini bıçaklayan kadın hakkında dava açıldı. Olay, 29 Eylül günü Eyüpsultan Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tekstil işiyle uğraşan 40 yaşındaki Ahmet Özdemir ile 45 yaşındaki Nuran Özdemir 1 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşıyorlardı. Nuran Özdemir, 9 yaşındaki çocuğu ile yaşıyordu. Çocuk bir süre önce Covid-19'a yakalandı. İddiaya göre, Ahmet Özdemir, çocuklarının hastalığa yakalanmasından eşini sorumlu tutarak eve geldi. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma alevlenince Ahmet Özdemir eşini darp etmeye başladı.

"KORKUTMAK İÇİN BIÇAK SALLADIM"

Nuray Özdemir de darp edilirken masanın üzerindeki bıçağı alarak eşine doğru salladı. Göğsünden yaralanan Ahmet Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Genç adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Nuran Özdemir, 'Ahmet Özdemir'in eşi olduğunu ve boşanma aşamasında olduklarını, bu evlilikten 9 yaşındaki oğlu ile 14 yaşındaki kızlarının olduğunu, bir yıldır ayrı yaşadıklarını anlattı. Ahmet'in, nadiren çocukları görmeye geldiğini, olay tarihi ve saatinde eve geldiğini kapıyı yumruklamaya başladığını ve küfür ederek bağırdığını, apartmandakilerin rahatsız olmaması için kapıyı açtığını, kapıyı açar açmaz kendisine vurmaya başladığını ifade etti. Kendisini korumak için eğildiğinde başına vurduğunu, başından kan aktığını fark ettiğini, bunun üzerine evin girişinde mini buzdolabı üzerinde bulunan bıçağı alıp kurtulmak amacıyla savurduğunu, bıçağı savurduktan sonra bile Ahmet kendisine vurmaya devam ettiğini kaydetti. Eşinin yarasına tampon yaptığını, amacının Ahmet Özdemir'i öldürmek olmadığını, bıçağı rastgele savurduğunu' beyan etti.

TUTUKLANDI

Genç kadın, ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bailatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ahmet Özdemir'in ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı olduğu belirtildi. Olayla ilgili tanık olarak ifadesine başvurulan kızları T. Özdemir, annesinin 2 hafta önce İstanbul'a geldiğini, olay günü saat 23.50 sıralarında yatmaya hazırlanırlarken babası olan Ahmet Özdemir'in kapıyı yumruklamaya başladığını, küfür ederek bağırdığını, daha sonra kendisini banyoya kilitlediğini, babasına "Yapma, vurma anneme" şeklinde bağırdığını anlattı. Banyodan çıktıktan sonra annesinin Ahmet Ö.'ye tampon yaptığını ambulansı arayarak yardım istediğini söyledi. Genç kız, babasının daha öncesinde de annesine sürekli şiddet uyguladığını, hatta babasının şiddet uygulayacağı zamanlarda annesinin kendisini siper ettiğini beyan etti.

KENDİSİNİ KORURKEN ÖLDÜRDÜ

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Nuran Ö hakkında, 'Kasten Öldürme' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Ahmet Özdemir'in bir yıldır ayrı olduğu eşi Nuran ve çocuklarının ikametine gelerek hakaretler savurduğu, kapıyı yumrukladığı bağırarak taşkınlık yaptığı için eşi Nuran'ın Ahmet'i içeri aldığı anlatıldı. Ahmet'in içeri girer girmez eşini darp etmeye başlattığı, mini buzdolabı üstünde bulunan bıçağı alan şüpheli Nuran Özdemir'in Ahmet Özdemir'e bıçağı doğrulttuğu ve 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söylediği kaydedildi. Yine Ahmet Özdemir'in eşine vurmaya devam ettiği, bunun üzerine şüpheli Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçak ile şüpheli Ahmet Özdemir'i yaraladığı fakat genç adamın öldüğü anlatldı. Savcılık, Nuran Özdemir'in haksız tahrik hükümleri uyarınca verilecek cezadan indirim yapılmasını talep ederek açtığı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.