Darp edip zorla senet imzalattılar

24 Şubat'ta yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Türkoğlu ve Çelik, 27 Nisan 2022'de 1 adet dondurarak kurutma makinesi satışı için anlaşma imzaladı. 2 milyon liralık makinenin anlaşma metnine göre 40 gün içinde ödeme yapılacak ve cihaz teslim edilecekti. 10 ay sonra 350 bin liralık ödeme yapan Alper Çelik, Metin Türkoğlu'nun avukatı Erdost Balcı'yı arayarak cihazı almak istediklerini ve bu konuda yeniden anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Metin Türkoğlu, Çelik'in hastanesine gitti.İddiaya göre 'ödeme' ve 'teslimat' konularındaki anlaşmazlık sert tartışmaya dönüştü. İş adamı, Alper Çelik ile asistanı tarafından darp edilmeye başlandı. Odadan kaçmaya çalışan Türkoğlu, bu kez hastane çalışanlarıyla engellemeleri ile karşılaştı. Telefonu alınarak tekrar odaya götürülen Metin Türkoğlu aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde kaldı. 3 saat boyunca darp edilen iş adamına yine iddiaya göre hastane görevlileri pansuman yaptı. Çelik'in avukatı Yunus Emre Sadioğlu'nun da şahit olduğu belirtilen darp olayı sırasında Türkoğlu'na karanlık odada 4 milyonluk senede imza attırıldı ve böylece serbest kalmasına izin verildi.Canını kurtaran iş adamı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Darp raporu alan iş adamının gözünde ve dudağında patlama olduğu, bir gözünde de görme kaybı yaşandığı rapora konuldu. Şikayet üzerine Alper Çelik ve personeli hakkında soruşturma başlatıldı.