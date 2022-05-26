Darp ettiği kadın can çekişirken duşa girmiş! Savcı müebbet hapsini istedi

'1-2 TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Özer Ağaoğlu savunmasında, o gece tanıştığı Fatma Keke ile kendi evine gittiklerini belirterek, "Evde alkol aldık, yemek yedik. Üstünü başını çıkardı. 'Ne yapıyorsun' dedim. Bağırdı, çağırdı. 'Seni rezil edeceğim, insan içine çıkamayacak hale getireceğim' dedi. Alıkoymak gibi bir durum yok. Çok sarhoş olmuştu, çıplak şekilde dışarıya çıkmaya çalıştı. Bu yüzden çıkmasını engelledim. Elini yüzünü yıkadım. Tartışmaya başladık. Kafasını duvara vurdu, bana vurdu, ben de ona vurdum. 1-2 tokat atmış olabilirim. Saçını başını çekti, kafasını sehpaya vurdu. Bir anda yer, duvarlar her yer kan oldu. Düştüğünde kendisine gelmesi için yardım ettim. Nefes alıyordu. Üstüm başım kan içindeydi, duşa girdim. Çıktığımda nefes almıyordu. Ben sandım ki sarhoş, kendine gelecek. Bu yüzden ambulansı aramadım. Sonra eşimi aradım" dedi.

SAVCININ MÜEBBET İSTEMİ

Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Özer Ağaoğlu'nun "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatı, son savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.