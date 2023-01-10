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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Darp ettiği kişi silahla öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Darp ettiği kişi silahla öldürdü
Adana'da 26 yaşındaki Mazlum A., kavga sırasında darp ettiği B.A. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Olay önceki gece Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Mazlum A., sokak ortasında tartıştığı B.A.'yı darp etti. Bunun üzerine B.A., evine giderek ruhsatsız tabancasını alarak geri döndü ve Mazlum A.'ya defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mazlum A., kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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Darp ettiği kişi silahla öldürdü
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