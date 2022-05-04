Darülaceze 2 yıl sonra ziyarete açıldı! Yaşlılar ve yakınları hasret giderdi

Kırklareli'nden gelen Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Kırklarelinde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olan Argun Turan; yaşlıları ziyaret ederken hemşerileri ile karşılaştılar.

"İstanbul'da yaşayan ailelerimizi ziyarete gelmişken yaşlılarımızı ziyaret etmeden dönemezdik, bizim için de çok anlamlı bir ziyaret oldu diyorlar. Yaşlılarımız ile konuştuk, rahatlarının yerinde olduğunu gördük, böyle güzel bakıldıklarını görünce çok mutlu olduk. İyi ki gelmişiz, böyle kurumların desteklenmesi lazım."

10 yaşındaki kızı ile ziyarete gelen Nergis Hanım ise pandemiden önce de ziyarete geliyordu. Pandemiden sonra hemen telefon açıp ziyarete açılıp açılmayacağını öğrendi. Yenibosna'dan kızıyla birlikte yaşlıları ziyarete geldi. Kızına küçük yaştan beri yaşlılara sevgi ve saygıyı aşılayan Nergis hanım, "Yarın bizim ne olacağımız belli değil, kendi büyüklerimiz şehir dışında. Biz de kızımla büyüklerimizi ziyarete geldik, çok mutluyuz" diyor.

6 yıldır düzenli olarak ziyarete gelen ama pandemiden bunu azaltmak zorunda kalan Ali Gülcan ise, yaşlılarla çekildiği pozları bir albümde toplamış. Albümü darülacezeye getiren Gülcan, onlarla birlikte zaman geçirmekten ve pozlara albümden bakmaktan çok daha keyif aldıklarından bahsetti.

Darülaceze sakinlerinin ise yüzünde aynı ifade, aynı gülümseme ve dudaklarında aynı cümle vardı: "Ne iyi ettiniz de geldiniz, iyi ki geldiniz"

FOTOĞRAFLAR: HATİCE ÇINAR