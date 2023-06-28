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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Darülaceze’de torunlara hediye hazırlığı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Darülaceze’de torunlara hediye hazırlığı
SABAH, Darülaceze sakini büyüklerimizin kurumun açtığı atölyelerde bayram için yaptığı çalışmaları yerinde izledi. Kurban Bayramı heyecanını yaşayan büyükler, sevdikleri için hediyeler hazırlıyor.
Gülşen Bartınlı: 6 senedir buradayım. Oyuncak bebekler yapıyorum. Çantalar yapıyorum. İki tane aslan parçası oğlumu kaybettim ama artık hüznü bir kenara attım. Kızımla birlikte gelecek torunlarımı dört gözle bekliyorum. Bayramda daha fazla ziyaretçi geliyor. Akraba harici arayanlar da oluyor. Buranın imkânları gayet iyi. 24 saat doktorlarımız, hemşirelerimiz, hastabakıcılarımız var. Burada hepimiz birbirimizin ailesiyiz. Torunlarıma iki tane hediye hazırladım.



ZİYARETÇİLER MUTLU EDİYOR
Erhan Taşkın: 8 senedir burada kalıyorum. Burada herkes ilgi alanına göre bir iş yapıyor. İmece usulü çalışıyoruz. Elimiz, beynimiz çalışıyor. Bayramda ziyaretçilerin gelmesi bizi mutlu ediyor.
Selver Coşkun: Burada çantalar yaparak günlerimizi geçiriyoruz. Malzemelerimizi Darülaceze temin ediyor. Nasıl yapılacağını gösteriyorlar. Bizler de yapıyoruz.

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Darülaceze’de torunlara hediye hazırlığı
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