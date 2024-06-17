Darülaceze’deki büyüklerimizi unutmadık

SABAH, Darülaceze'de bayramlaşma törenine katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Darülaceze Başkanı Esra İslam, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve iyi dileklerini, bayram tebriklerini sizlere iletme görevi bana verildi, bunu da ifa etmek istiyorum" dedi. Darülaceze sakinlerinden Hikmet Kısırlar, "Mutluyuz. Burada günlerimiz iyi geçiyor. 14 yıldır Darülaceze'de yaşadığını söyleyen Özgün Gülen ise "Buraya geleli 14 yıldır çok memnunum. Çok güzel günler geçirdik burada. Başkanlarımız çok iyiydi. Buranın güzelliği var, Abdülhamit Han yaptırmış burayı. Buranın bir bereketi var. Allah korkusu var. Buraya gelenler hasta bile olsa iyi oluyorlar" dedi.