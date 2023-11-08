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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Darülaceze’den 12 yıllık evlat acısı çıktı

Hande ERDEM
Darülaceze’den 12 yıllık evlat acısı çıktı
12 yıl önceki Van depreminin acısını derinden yaşayanlardan biri de 3 evladını kaybeden Fatma Güler. Hâlen İstanbul'daki Darülaceze'de hayatını sürdüren Fatma Güler (87) acı hikâyesini SABAH'a anlattı: "Oğullarımdan biri makine mühendisi, biri öğretmen, diğeri de dış ticaretle uğraşıyordu. Rahmetli eşim dokuma işi yapıyordu. Van'dan bir kişiye 30 yıl önce 35 dokuma makinesi satmıştı.



Bir gün telefon geldi ve makineleri alan kişi, çocuklarımdan gelip bakım yapmalarını istedi. Van'da kaldıkları otelde depreme yakalandılar. 3 çocuğum da o depremde öldü. Evlat acısı çok zor."

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Darülaceze’den 12 yıllık evlat acısı çıktı
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