DASK Ne Kadar Öder? DASK Deprem Sigortası Ne Kadar Geri Öder, Zararın Kaçta Kaçını Karşılar?

DASK zararın ne kadarını karşılar çok bilinmemekle birlikte son zamanlarda araştırılan konular arasında yer alır, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeği zorunlu deprem sigortası yasasını getirmiştir. Zorunlu deprem sigortası yaptıran vatandaşlar da deprem sonrası DASK ne kadar öder sualinin yanıtlarını araştırmaktadır. Bu konuda diğer bir konu olan ağır hasarlı binalar olduğu için, DASK ağır hasarlı binaya ne kadar ödeme yapar sorusu da gündeme gelmektedir. Peki, DASK ne kadar öder? Detaylı yanıtlar...

DASK Ne Kadar Ödeme Yapar?

Zorunlu deprem sigortası diğer bilinen ismiyle DASK, depremde ve deprem nedeniyle gelişen afetlerin eve verdiği zararı karşılamak üzere yaptırılan zorunlu bir deprem sigortasıdır. DASK, deprem nedeniyle hasar görmüş evlere ödeme yaparken arsa fiyatını katmaz, çünkü deprem de arsalar zarar görmez. Bu müstakil ev için de geçerlidir, binalar için de geçerlidir. DASK ne kadar ödeme yapar sorusuna net bir fiyat verilemez çünkü evin değerine göre yapılan ödeme değişir. Ama örnek verecek olursak, 700 bin liraya alınan bir evin 200-300 bini arsaya sayılır, kalan 400-500 bin lira ise evin değeridir. DASK evin değeri olan paranın yaklaşık olarak 3'te birini öder. Yani 700 bin liralık bir eve DASK 250 bin lira gibi bir ödeme yapar diyebiliriz. Bunlar resmi rakamlar değil, sadece örnektir.

DASK Zararın Kaçta Kaçını Karşılar, Ağır Hasarlı Binaya Ödeme Yapar Mı?

DASK, hanede deprem ve deprem kaynaklı oluşan yangın, infilak, sel, yer kayması gibi afetlerden oluşan zararları karşılar. Zarar sonrası ödenecek sigorta bedeli belirlenirken, bilirkişi raporuyla evin metrekaresinin pahası ile evin toplam metrekaresi çarpılır. Ağır hasarlı binalara da DASK ödeme yapar, zaten DASK'ın amacı budur. Tabi ki ödeme için, binadaki ağır hasarın deprem kaynaklı olması gerekmektedir. Ayrıca orta ve hafif hasarlı binalar için de DASK sigortası yapılmaktadır.