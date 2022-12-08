DASK Zorunlu Mu? Deprem Sigortasını Her Yıl Yenilemek Mecburi Mi, DASK Yaptırmamanın Cezası Var Mı?

DASK zorunlu mu cezası var mı diye düşünen kişilerin göz önünde bulundurması gereken en önemli nokta, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğudur. Olası bir hasar durumunda zararlarının karşılanmasını sağlar, ancak birçok insan DASK yaptırmamanın cezası nedir diye sorar. DASK yaptırmamanın cezası var mı diyenler, doğal afetler sonucu yıkılan veya tahrip olan binaların sahiplerine verilen devlet desteğinden yararlanmak için bunun zorunlu olduğunu bilmelidir. Peki deprem sigortası zorunlu mu?

DASK Zorunlu mu Cezası Var mıdır?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), deprem sigortasını zorunlu kılmıştır. Bu sigortayı yaptırmayan mülk sahiplerinin, söz konusu bir afet sonucunda zararlarının devlet tarafından karşılanması mümkün değildir. Aynı zamanda, binalarına elektrik, su ve doğalgaz bağlatmaları da imkansızdır. Buradan anlaşılacağı üzere DASK deprem sigortası yaptırılması mecburidir. Her yıl mülk sahibi tarafından yenilenme talebinde bulunulması gerekir. Bu bağlamda, kiracıları kapsayan bir sigorta değildir.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaptırmayanlara uygulanan herhangi bir maddi yaptırım yoktur. Fakat, sunulan hizmetler göz önüne alındığında sigorta yaptırmanın neredeyse şart olduğu anlaşılabilir. Çünkü, DASK poliçesi bulunmayan bina ve evlerin hiçbir hizmetten yararlanmaya hakları yoktur.

DASK Yaptırılmaz ise Ne Olur?

Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemiz topraklarında bugüne kadar çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Yakın geçmişte yaşanan 7,6 büyüklüğündeki 1999 Gölcük depreminin yarattığı yıkım, o günü yaşayan insanlar için unutulmaz bir tecrübedir. Günümüzde, yakın zamanda büyük bir depremin meydana geleceği hakkında uzmanlar tarafından ortaya atılan çok sayıda görüş vardır. Tüm bu risk faktörleri düşünüldüğünde, deprem sigortasının can kaybını olmasa da en azından mal kaybını telafi ettiğini söylemek mümkündür. Öte yandan, şehirde modern binalarda yaşayan kişiler için su, doğalgaz ve elektrik hizmetleri hayati öneme sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, ev sahiplerinin DASK deprem sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu rahatlıkla söylenebilir.