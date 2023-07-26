Datça Belediyesinden skandal karar! Sokak müzisyenlerinin sesini kesti

Tatil cenneti Muğla Datça ilçesinde belediye skandal bir karara imza attı. Datça Belediyesi, sokak müzisyenlerinin elektriklerini keserek müzik yapmalarını engelledi.

Bunun üzerine sokak müzisyenleri ayaklandı. Datça Belediyesinin kararına tepki gösterdi. Yüzlerce kişi belediyenin kararına karşı çıkarak, sloganlar attı. Sokak müzisyenlerinin protesto gösterisine, vatandaşlar da destek verdi. Yüzlerce kişi, 'Müziğime dokunma', Sanat sokakta güzeldir, Sokakta Sanat Datça'da hayat, şeklinde sloganlar attı.

Karara karşı çıkan vatandaşlar, "Kültürü ve sanatı muhteşem ekolojisiyle birleştiren Datça'mızın sesi kesiliyor. Sokaklarımızda, meydanlarımızda kulaklarımızın pasını atan müzisyenler olarak sesimiz kısılıyor, fişlerimiz çekiliyor ve engelleniyoruz." dedi. Müzisyenler, enstrümanlarını alarak sokaklarda şarkılar söyledi.