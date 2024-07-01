Datça Belediyesinden yağlı direk paylaşımı! Resmi kuruma yakışıyor mu?

Datça Belediyesi'nin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinliği dolayısıyla, yağlı direk yarışmasıyla ilgili sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu. Yağlı direk fotoğrafıyla birlikte Datça Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" denildi. Olayı gündem olmasının ardından bir açıklama daha yapan belediye, "Bazı fesatça yorumları üzülerek okuduk. Sizce bir kuş bulununca ne yapılması gerektiğini paylaşacak kadar naif bir hesap, imalı yazmış olabilir mi? Sadece soruy" ifadelerini kullandı. Belediye önceki yıl da benzer paylaşım yapmıştı.

BU CÜMLE HİÇ YAKIŞIYOR MU RESMİ BİR KURUMA?

Belediyenin paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Etkileşim kovayalayacağız diye kendinizi maymun ettiniz. Bu cümle hiç yakışıyor mu resmi bir kuruma? Etkileşim alacağım diye son derece bel altı bir paylaşım yapmışsınız, bir de kasıtlı olmadığını iddia ediyorsunuz. Sizin örnek olmanız lazım. Gündelik hayatımızda biz de yapıyoruz, bu esprileri elbette. Ama belediye hesabından yapılması hoş değil. Kabotaj Bayramıyla ilgili bir yazı olabilirdi" ifadelerini kullandı.