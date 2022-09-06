Datça’da 186 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 128 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Bir diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.