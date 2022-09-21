Haberler Yaşam Haberleri Datça’da 77 göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 21.9.2022 11:21 Son Güncelleme: 21.9.2022 11:46

Datça’da 77 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 29 kaçak göçmen ise yakalandı.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Datça’da 77 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan yine Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi'ne gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Putin'den flaş karar! Rusya askeri seferberlik ilan etti! Avrupa'ya gözdağı: Her türlü silahı kullanırız, bu bir blöf değil
SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu! Başkan Erdoğan: Teröristleri desteklemekten vazgeçin
Dün MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Eylül 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tunç Soyer’i eleştirdi, görevden alındı!
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt: O Biden, Ben de Erdoğan!
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
Özel okul servislerinin fiyat oyunu! İki farklı tarife ortaya çıktı
NURSENA SAY KİMDİR? 2022 Miss Turkey birincisi Nursena Say kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?
ARKADAŞINA GÖNDER
Datça’da 77 göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA