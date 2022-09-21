Datça’da 77 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 1 can salı içerisindeki toplam 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan yine Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderim Merkezi'ne gönderildi.