Datça’da ATV kazası! Sürücü ağır yaralı!

Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Gümüştaş, ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüştaş, buradan da iç kanama şüphelisiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.