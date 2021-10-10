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Giriş Tarihi: 10.10.2021 17:08 Son Güncelleme: 10.10.2021 17:09

Datça'da ATV kazası! Sürücü ağır yaralı!

DHA
Datça’da ATV kazası! Sürücü ağır yaralı!

Muğla'nın Datça ilçesinde ATV olarak bilinen dört tekerlekli, motorlu arazi taşıtıyla şarampole uçan Murat Gümüştaş (44), ağır yaralandı...

Kaza, Datça ilçesi Kargı yolu Ilıca Gölü mevkisinde saat 14.30 sıraları meydana geldi. Kargı Koyu'ndan Datça'ya 48 AEE 469 plakalı ATV ile giden Murat Gümüştaş, aracın hakimiyetini kaybedince 6 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çalılara takılan Gümüştaş, son anda Ilıca Gölü'ne düşmekten kurtularak yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Gümüştaş, ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüştaş, buradan da iç kanama şüphelisiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Datça'da ATV kazası! Sürücü ağır yaralı!
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