Datça’da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Datça limanında büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Erhan Okur ve Mustafa Geremeli'yi bıçakladı.

Çevre sakinleri 2 kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Servis'e ihbar edip yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Erhan Okur'un cesedi otopsiye alındığı belirtildi.