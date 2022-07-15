Haberler Yaşam Haberleri Datça'da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:33 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:38

Datça'da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Datça’da büfe işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, gece yarısı dükkanında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Yanında bulunan yakını Mustafa Geremeli ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı

Datça limanında büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Erhan Okur ve Mustafa Geremeli'yi bıçakladı.

Çevre sakinleri 2 kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Servis'e ihbar edip yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Erhan Okur'un cesedi otopsiye alındığı belirtildi.

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Datça'da bıçaklı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı
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