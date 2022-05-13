Datça’da bir garip proje!

Muğla'nın Datça ilçesinde kırsal mahalle tartışması büyüyor. Her fırsatta, üretim diye konuşan halkçı olduğunu iddia eden CHP'li belediye, tarım yerine rantı düşünerek, Cumhur İttifakı'nın kırsal mahalle önerisini reddetmişti. AK Parti'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için idare mahkemesine başvurmuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI İSTERKEN KÖY YOKTU'

Datça'da 'köy yoktur' kararı veren Muğla Büyükşehir Belediyesi belediye kırsal proje planladı. Buna göre Datça bademinin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerini iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgede yer alan zeytinliklerini kooperatif bünyesinde değerlendirilerek zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak "Datça Bölgesinde Datça Bademi ve Zeytinciliği Destekleme Projesi" hayata geçirilmesi planlandı. Proje kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan Datça, Karaköy Mahallesi, bin 300 parsel numaralı taşınmaz bahse konu proje dahilinde kullanılması önerildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 'köy yoktur' kararını mahkemeye taşıyan AK Parti'li Haluk Laçin, Datça Bölgesinde Datça Bademi ve Zeytinciliği Destekleme Projesi'nin planlanmasını manidar buldu. Haluk Laçin, "Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu kararı köylüye yük olmuştu. Buralar tarımsal üretimin merkezi. Bu karar üretime vurulan bir darbe olmuştu. Bademi kim toplayacak, domates ve patatesi kim üretecek. Biz bu kararı mahkemeye taşımıştık. Halkçılık, üreticinin yanında olma bu mu. Şimdi de köy yoktur kararı verilen bölgede kırsal proje hayata geçirilmeye çalışıyor. Ben bu kararı çok manidar buluyorum. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.