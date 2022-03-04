"Datça’da çukur kovalıyoruz"

Datça Belediyesinin olağan Mart ayı Meclis toplantısı S belediye binasında gerçekleşti. Meclis toplantısı, gündem maddelerine geçilmeden önce AK Parti Meclis Üyesi Gurup Başkanı Haluk Laçin, MHP Meclis Üyesi Grup Başkanı Serdar Ören ve CHP Meclis Üyesi Grup Başkanı Can Canbey, görüş dilek ve isteklerini gündeme getirdi.
YATLİMANI BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ
AK Parti Meclis Üyesi Grup Başkanı, Haluk Laçin, "Datça Yat Limanı Esenada'da 150 m uzunluğunda gemi yanaşma iskelesi projesi var. Burası Yap-İşlet modeliyle bir an önce hayata geçirilmeli. Böylelikle belediyemizin de, esnafımızın da, bütçesine ciddi bir gelir elde edilecektir. Bir an önce gündeme alınıp gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.
Datça'mızın sevilen simalarından, evladı, iskele gençliğimizin kardeşi, belediye personellerimizden Erhan Dukali' yi geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, Datça'ya ve Datça gençliğine sabırlar diliyorum. - Bodrum Belediyesinin su sarnıç çalışmalarına şahit oldum. Hayran kaldım Datça'mızda da bir çok sarnıç mevcut. Tarım ve hayvancılık için önemli bir katkı. Datça Belediyesinden de bu tarz çalışmalar yapmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
Badem Çiçeği Festivali ile ilgili konuşan Haluk Laçin, "Datça Belediyesi olarak pandemiden dolayı yapmadığınızı yapmayacağınızı açıklamıştınız. Fakat o tarihlerde ilçemize birçok tur şirketlerinin misafir getirdiğine şahit olduk. Festival umuduyla gelen misafirlerimiz maalesef hüsranla ayrıldı ilçemizden. Her gelen misafirlerimiz Datça için, Datça turizmi için, Datça esnafı için hem değerli, hem önemli. Yeterli duyuru yapılmadığını düşünüyoruz. Festival geçen yıl çevrimiçi yapılmıştı. Gayet te güzel gerçekleşmişti. Bu yıl hiç bir şey yapılmaması, önemsenmemesi Datça esnafımızın da bizimde dikkatimizden kaçmadığını tekrar belirtmek istiyoruz" diye konuştu.
İmar sorunlarına da değinen Laçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Datça'da yıkımları değil imar planlarını konuşmamız lazım.3 yıldır bu kürsüden konuşuyorum, sizde 8 yıldır. Daha bir arpa boyu yol gidemedik. Onaylanmış hazırlanmış her hangi bir imar planımız yok. İmar planları bitmediği sürece kaçak yapılarda maalesef bitmiyor. Bir an önce imar planları tamamlayıp bu gün biz Datça'da yıkımları değil, imar planlarını konuşuyor olmamız lazım. Mart ayı ortalarında Ankara'da olacağım. Datça Belediyesinin Ankara'dan, Belediye adına, Datça adına her hangi bir bekleyen yada talep etiği bir dosyası varsa, belediye adına, başkan adına, meclis adına, Datça adına konuşmak gereğini yapmak isterim. Yeter ki talep edilsin" ifadelerini kullandı.
BİRİNDEN KAÇARKEN DİĞER ÇUKURDA TAKILIYORUZ
Datça genelinde yolların bozuk olmasının vatandaşa ciddi sıkıntılar yaşattığının altını çizen Laçin, "Belen mahallesindeki çocuk parkının içler acısı halini, Ağustos meclisinde gündeme getirmiştim. O günden bu güne değişen bir şeyin olmadığını üzülerek görmekteyiz. Datça'nın en son mahallesi olduğu için oradaki geleceğimiz olan çocuklarımız sosyal olarak kısıtlı imkanlara sahip. Bir an önce düzenleme yapılmalı. Diğer parklarımızın da elden, gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. -Yollarımız yol değil. Ne mahallelerimizde ne de Datça merkezimizde çukur kovalıyoruz. Birinden kaçarken diğer çukurda takılıyoruz. Datça'mıza bu yollar yakışmıyor. Son günlerde savaşında etkisiyle, Petrol, elektrik, doğalgaz vs. artış yaşanmakta ama hükümetimiz tarafından yeni düzenlemeler yapılmakta. -Bu arada biz de belediye olarak ta çok masum değiliz. Emlak vergilerine % 400 e varan zamlar yapıldı. Bu gün elektrik faturaları el yakıyor diyoruz ama hiç kimse su faturasını konuşmuyor.3 kişilik bir aileyim 450 TL su faturası gelmiş. Büyükşehir Belediye meclisinde Datça'dan 4 meclis üyesiyiz. Birlik olalım önümüzdeki büyükşehir meclisinde su faturalarının düşürülmesi ile ilgili önerge verelim" dedi.