"Datça’da çukur kovalıyoruz"

Datça'mızın sevilen simalarından, evladı, iskele gençliğimizin kardeşi, belediye personellerimizden Erhan Dukali' yi geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, Datça'ya ve Datça gençliğine sabırlar diliyorum. - Bodrum Belediyesinin su sarnıç çalışmalarına şahit oldum. Hayran kaldım Datça'mızda da bir çok sarnıç mevcut. Tarım ve hayvancılık için önemli bir katkı. Datça Belediyesinden de bu tarz çalışmalar yapmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Badem Çiçeği Festivali ile ilgili konuşan Haluk Laçin, "Datça Belediyesi olarak pandemiden dolayı yapmadığınızı yapmayacağınızı açıklamıştınız. Fakat o tarihlerde ilçemize birçok tur şirketlerinin misafir getirdiğine şahit olduk. Festival umuduyla gelen misafirlerimiz maalesef hüsranla ayrıldı ilçemizden. Her gelen misafirlerimiz Datça için, Datça turizmi için, Datça esnafı için hem değerli, hem önemli. Yeterli duyuru yapılmadığını düşünüyoruz. Festival geçen yıl çevrimiçi yapılmıştı. Gayet te güzel gerçekleşmişti. Bu yıl hiç bir şey yapılmaması, önemsenmemesi Datça esnafımızın da bizimde dikkatimizden kaçmadığını tekrar belirtmek istiyoruz" diye konuştu.