"Datça’da çukur kovalıyoruz"

İmar sorunlarına da değinen Laçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Datça'da yıkımları değil imar planlarını konuşmamız lazım.3 yıldır bu kürsüden konuşuyorum, sizde 8 yıldır. Daha bir arpa boyu yol gidemedik. Onaylanmış hazırlanmış her hangi bir imar planımız yok. İmar planları bitmediği sürece kaçak yapılarda maalesef bitmiyor. Bir an önce imar planları tamamlayıp bu gün biz Datça'da yıkımları değil, imar planlarını konuşuyor olmamız lazım. Mart ayı ortalarında Ankara'da olacağım. Datça Belediyesinin Ankara'dan, Belediye adına, Datça adına her hangi bir bekleyen yada talep etiği bir dosyası varsa, belediye adına, başkan adına, meclis adına, Datça adına konuşmak gereğini yapmak isterim. Yeter ki talep edilsin" ifadelerini kullandı.