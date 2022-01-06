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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:53 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:56

Datça’da dehşet saçan pitbull aranıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’da dehşet saçan pitbull aranıyor

SABAH’ın Datça’da başıboş gezen yasaklı ırk pitbull haberi üzerine belediye harekete geçti. Bir süredir başıboş gezerek yöre halkının evcil hayvanlarına saldıran pitbull için Datça Belediyesi arama çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Muğla Datça'da başıboş gezen yasaklı ırk pitbull haberi üzerine belediye harekete geçti. Bir süredir başıboş gezerek yöre halkının evcil hayvanlarına saldıran pitbull için Datça Belediyesi arama çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

YOĞUN OLARAK ARANMAKTADIR

Yapılan açıklamada, "Yarımadada Kızlan Gereme mevkiinde ipini koparıp başıboş gezen bir pitbull ihbarı gelmiş olup, ekiplerimizce yoğun olarak aranmaktadır. Gören veya bilgisi olan vatandaşlarımızın 0 252 712 30 98'i aramalarını rica ediyoruz" denildi.

Datça'da bir süredir başıboş gezen pitbull, yöre halkının tavuklarına saldırmış, sahipli evcil köpekleri parçalamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar yardım çağrısında bulunmuş, belediyenin ilgisiz kaldığında yakınmıştı.

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Datça’da dehşet saçan pitbull aranıyor
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