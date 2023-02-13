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Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:58 Son Güncelleme: 13.2.2023 19:33

Datça'da depremzedeler otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem 10 ilde felakete neden oldu. Datça Kaymakamlığı AFAD koordinesinde 465 depremzedenin, otel ve boş konutlara yerleştirildiğini açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da depremzedeler otellere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Birçok vatandaşımız göçük altında kaldı. 13 milyon vatandaşın etkilendiği depremin yaraları sarılmak için tüm Türkiye seferber oldu. Datça Kaymakamlığı AFAD koordinesinde 465 depremzedenin, otel ve boş konutlara yerleştirildiğini açıkladı.

Gönüllü olan 154 işletme ve evler ile birlikte toplam 2 bin 700 yatak kapasitesinin olduğu belirtilen açıklamada, "Şu an için gönüllü olan 154 işletme ve evler ile birlikte toplam 2 bin 700 yatak kapasitemiz mevcut. İşletme ve ev sahiplerinden, konaklama için afetzedelerden herhangi bir ücret almayacağı beyan eden taahhütname istiyoruz. Deprem bölgesinden kendi imkanlarıyla gelen ve yakınları tarafından misafir edilen depremzedelerimizin' de Kaymakamlığımıza ya da AFAD' a bilgi vermesini rica ediyoruz" denildi.

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Datça'da depremzedeler otellere yerleştirildi
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