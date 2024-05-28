Haberler Yaşam Haberleri Datça’da kıyı işgali! Denize platform kurdular
Giriş Tarihi: 28.5.2024 18:04 Son Güncelleme: 28.5.2024 18:08

Datça’da kıyı işgali! Denize platform kurdular

Kaçak yapı cennetine dönüşen gözde turizm merkezi Bodrum’da, kıyı işgaline karşı denetim ve yıkımlar sürerken Datça’daki görüntü pes dedirtti. Doğa harikası Palamutbükü’nde denize kurulan platform, görenleri isyan ettirdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da kıyı işgali! Denize platform kurdular

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor. 'Denizler Halkındır' sloganıyla çalışma başlatan bakanlık, gözde turizm merkezi Bodrum'da kaçak yapıları yıkmaya başladı. Kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, sahillerde işgal girişiminde bulunan işletmelere geçit vermedi.

DENİZE PLATFORM KURDULAR

Bodrum'da kaçak yapılar yıkılırken, Datça'da ise sezonun açılmasıyla kıyı işgali sürüyor. Her yıl tatilci akınına uğrayan Palamutbükü'nde denize platform kurmaya başladılar. Kıyı işgaline karşı mücadele sürerken, Palamutbükü'nde denize kurulan platform isyan ettirdi. Vatandaşlar, Palamutbükü'nde kıyı işgaline karşı denetim istedi.

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Datça’da kıyı işgali! Denize platform kurdular
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