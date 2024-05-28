Datça’da kıyı işgali! Denize platform kurdular

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor. 'Denizler Halkındır' sloganıyla çalışma başlatan bakanlık, gözde turizm merkezi Bodrum'da kaçak yapıları yıkmaya başladı. Kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, sahillerde işgal girişiminde bulunan işletmelere geçit vermedi.

DENİZE PLATFORM KURDULAR

Bodrum'da kaçak yapılar yıkılırken, Datça'da ise sezonun açılmasıyla kıyı işgali sürüyor. Her yıl tatilci akınına uğrayan Palamutbükü'nde denize platform kurmaya başladılar. Kıyı işgaline karşı mücadele sürerken, Palamutbükü'nde denize kurulan platform isyan ettirdi. Vatandaşlar, Palamutbükü'nde kıyı işgaline karşı denetim istedi.