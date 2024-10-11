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Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:59 Son Güncelleme: 11.10.2024 14:28

Datça'da motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinde ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Erhan Körnek, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen sürücü A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi üzerinde dün saat 17.30 sıralarında göre, A.Ş. (17) idaresindeki otomobil ile Erhan Körnek (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Körnek savrulan motosikletten savruldu. İddiaya göre A.Ş. otomobil ile birlikte olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Körnek'in acı haberin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen sürücü A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Datça'da motosikletli gence çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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