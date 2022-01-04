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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:20 Son Güncelleme: 4.1.2022 20:08

Datça’da pitbull dehşeti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’da pitbull dehşeti

Yasaklı olmasına rağmen pitull dehşeti bu kez Datça’da yaşandı. Bir haftadır başıboş gezen pitbull yöre halkına korku saldı. Pitbulla baş edemeyen vatandaşın yardım çağrısına belediye ilgisiz kaldı. Aç kalan pitbull, vatandaşın tavuklarına saldırdı, sahipli evcil köpekleri parçaladı.

Bir pitbull dehşeti bu kez Datça'da yaşandı. Datça Gereme Koyu'nda, bir haftadır gezen pitbull vatandaşlara korku saldı. Aç olduğu için arazide gezen pitbul, çevredeki vatandaşların köpeklerine tavuklarına saldırdı.

Bir haftadır pitbulla kendi imkanlarıyla baş etmeye çalıştığını ifade eden Oğuzhan Üzer, belediyenin ilgisiz kaldığını belirtti. Üzer, pitbullun kendi köpeğine saldırdığını ifade etti. Başıboş pitbullun görüntüleri çeken Oğuzhan Üzer, sosyal medyada paylaştı.

Üzer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Köpeğe yaklaşamıyoruz 7 gündür sadece uzaktan kuru ekmek ile besledik ama en sonun ipi kırdı bizim kendi tavuklarımıza saldırdı sayın belediye başkanımıza kadar aramadık yer kalmadı ama yine de kimse ilgilenmedi bizim kendi köpeklerimize saldırdı."

Datça’da pitbull dehşeti | Video

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Datça’da pitbull dehşeti
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