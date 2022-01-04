Datça’da pitbull dehşeti

Bir pitbull dehşeti bu kez Datça'da yaşandı. Datça Gereme Koyu'nda, bir haftadır gezen pitbull vatandaşlara korku saldı. Aç olduğu için arazide gezen pitbul, çevredeki vatandaşların köpeklerine tavuklarına saldırdı.

Bir haftadır pitbulla kendi imkanlarıyla baş etmeye çalıştığını ifade eden Oğuzhan Üzer, belediyenin ilgisiz kaldığını belirtti. Üzer, pitbullun kendi köpeğine saldırdığını ifade etti. Başıboş pitbullun görüntüleri çeken Oğuzhan Üzer, sosyal medyada paylaştı.