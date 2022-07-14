Haberler Yaşam Haberleri Datça’daki yangında hasar tespit çalışmaları başladı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:55 Son Güncelleme: 14.7.2022 17:00

Datça’daki yangında hasar tespit çalışmaları başladı

Muğla Datça’da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 700 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü. Yangının hemen ardından, Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, bölgedeki üreticilerin tarımsal hasar tespit çalışmaları başladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’daki yangında hasar tespit çalışmaları başladı

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 13 Temmuz saat 12.21'de elektrik trafosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.

3 BİN 520 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından, yangının büyümesi sebebiyle tedbir amaçlı Hayıtbükü, Mezitli ve Mesudiye Mahallesindeki 450 hanede yaşayan 3 bin 520 tatilci ve yöre halkı tahliye edildi. 38 büyükbaş, 45 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşındı. Yangından dolayı 4 ev kül oldu, 13 evde hasar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak yangın bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "İlk müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangınıyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. AFAD'ımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle başarıyla tamamlanmış, yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve devam edecektir" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, tarım ve orman alanı olarak toplam 700 hektar alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasından sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, bölgedeki üreticilerin tarımsal hasar tespiti çalışmaları başladı.

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Datça’daki yangında hasar tespit çalışmaları başladı
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