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Giriş Tarihi: 16.7.2022 02:12

Datça’yı ayağa kaldıran cinayet

Datça’da büfe işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Erhan Okur’un, dükkanında çıkan kavgada öldürülmesi Datça’yı ayağa kaldırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayete tepki gösteren kalabalık adliye binası önünde toplandı. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi ertelendi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’yı ayağa kaldıran cinayet

Datça limanında büfe işletmeciliği yapan Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Erhan Okur ve Mustafa Geremeli'yi bıçakladı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'nin (21) alışveriş için girdikleri bayiden çıkarken, kapının önünde Okur ile yaşadıkları tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ve bıçaklanan Okur'un yere yığıldığı anlar yer aldı.

Çevre sakinleri 2 kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Servis'e ihbar edip yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erhan Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mustafa Geremeli ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GETİRİLEMEDİ

Polis, kaçmaya çalışan H.T., S.A. ve T.H.T.'yi olaydan hemen sonra ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Okur'u bıçaklayarak öldüren şüphelinin H.T. olduğunu tespit etti. Şüpheliler H.T (20), S.A. (31) ve T.H.T.'nin (21), adliyeye getirileceğini öğrenen öfkeli kalabalık, bina önünde toplanmaya başladı. Topluluk, şüphelilerin çevik kuvvet aracında olduğunu zannederek adliyenin çevresini sardı.

MARMARİS'TE TAKVİYE EKİP GELDİ

Daha sonra adliyeye yaklaşan bir ekip otobüsünün önü, öfkeli kalabalık tarafından kesildi. Adliyeye yürümek isteyen grup, Marmaris'ten takviye için gelen çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Datça İlçe Emniyet Müdürü Toygun, burada bir kez daha kalabalıkla konuşarak dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen sokak aralarında küçük gruplar halinde bekleyenlerin olması nedeniyle şüphelilerin adliyeye getirilmesi ertelendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Erhan Okur'un cesedi otopsiye götürüldü.

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Datça’yı ayağa kaldıran cinayet
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