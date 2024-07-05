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Giriş Tarihi: 5.7.2024 15:43 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:50

Davacıdan hakime dilekçeli teşekkür

Gaziantep'te bir davacı vekili davayla ilgili sürecin hızlı ve olması gerektiği gibi yürümesi nedeniyle mahkeme hakimi ve diğer personeline dilekçeyle teşekkür etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Davacıdan hakime dilekçeli teşekkür

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir davacıya vekaleten dava takip eden avukat, mahkemeye hitaben "Talep ve Sonuç" başlığıyla yazdığı dilekçede hakim, mahkeme kalemi ve diğer personele teşekkür etti.

Avukat, Hakik Bilal Çıkrık ve mahkeme personeline teşekkür yazısında şunları dile getirdi: "Sayın hakimimiz ve mahkeme kaleminiz bugüne kadar gördüğüm en hızlı mahkemelerden olmakla birlikte yargının tam olması gereken sistemi Siz kurmuş durumdasınız.
Usul ekonomisine dikkate alınarak işlemlerin ivedilikle ve eksiksiz yapılması, dosyanın takibi ve diğer konularda sizi ne kadar takdir etsek azdır. Hakimimizin nezdinde diğer kalem personelini ne kadar takdir etsek azdır. Sizlerin daha çok olması dileğiyle. Saygılarımla."

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Davacıdan hakime dilekçeli teşekkür
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