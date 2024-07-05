Davacıdan hakime dilekçeli teşekkür

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bir davacıya vekaleten dava takip eden avukat, mahkemeye hitaben "Talep ve Sonuç" başlığıyla yazdığı dilekçede hakim, mahkeme kalemi ve diğer personele teşekkür etti.

Avukat, Hakik Bilal Çıkrık ve mahkeme personeline teşekkür yazısında şunları dile getirdi: "Sayın hakimimiz ve mahkeme kaleminiz bugüne kadar gördüğüm en hızlı mahkemelerden olmakla birlikte yargının tam olması gereken sistemi Siz kurmuş durumdasınız.

Usul ekonomisine dikkate alınarak işlemlerin ivedilikle ve eksiksiz yapılması, dosyanın takibi ve diğer konularda sizi ne kadar takdir etsek azdır. Hakimimizin nezdinde diğer kalem personelini ne kadar takdir etsek azdır. Sizlerin daha çok olması dileğiyle. Saygılarımla."