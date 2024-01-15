Haberler Yaşam Haberleri Davetli olarak gittiği düğünde eski sevgilisini vurdu
Giriş Tarihi: 15.1.2024 03:36

Davetli olarak gittiği düğünde eski sevgilisini vurdu

İstanbul Sultanbeyli'de iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Davetli olarak gittiği düğünde eski sevgilisini vurdu

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti. Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı! Gol sevinci ile katil İsrail'in propagandası yapmıştı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’a takıldı! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın mücadelesinde kazanan yok…
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Davetli olarak gittiği düğünde eski sevgilisini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA