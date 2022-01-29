Dayak yiyen sağlıkçılar dehşet anlarını anlattı

KONYA Şehir Hastanesi'nde, önceki gün hastaları ile ilgilenilmediğini ileri sürerek 4 sağlık çalışanını darp eden şüphelilerden Ömer Ergün tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp edilen sağlık çalışanlarının ifadelerine SABAH ulaştı. Hemşire Akif Şengül, "Bilgi almak isteyen hasta yakınına, görüntülemelerden sonra bilgi verileceğini söyledim. 'Maaşınızı biz veriyoruz. Hastaya bakmak, ilgilenmek zorundasınız. Sizin gibiler dayağı hak ediyor' diyerek bağırmaya başladı. Güvenlikçiler dışarıya çıkarırken, dışardan gelenler saldırdı. Yere düştüm. Tekme attılar. Yardıma gelen arkadaşlarıma da saldırdılar" dedi. Hemşire Nazan Ongül ise "Bir kişi perdeyi açarak 'Siz dövülmeyi hak ediyorsunuz' dedi. Arkadaşım Akif de karşılık verdi. Diğer arkadaşım Cuma Ali araya girdi. Bu sırada kapıdan giren 10 kişi arkadaşlarıma saldırdı. Olayı yatıştırmak isterken kulağıma yumruk darbesi aldım" diye konuştu. Hemşire Cuma Ali Yazar'da, "Hasta yakını Akif'e 'Siz dövülmeyi hak ediyorsunuz' diye bağırıyordu. Diğer grup Akif'e saldırıp yere yatırdı. Yardım etmek isteyince bana ve diğer arkadaşlarıma da saldırdılar. Elim kırıldı. Çalışamayacağım" dedi.