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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Dayakçı koca, aldatan kadından daha az kusurlu

Bursa'da 24 yıldır evli olan A.K. ile karısı M.K. arasındaki boşanma davasında Yargıtay kusur incelemesi yönünden emsal bir karara imza attı. 2 çocukları olan çiftin davasına ilişkin kararda dayakçı koca, aldatan kadından daha az kusurlu sayıldı. Kararda, "Sadakat yükümlülüğünü ihlal edip çocuklarını bırakan kadın eşin kusuru, hakaret edip fiziksel şiddet uygulayan erkek eşten daha ağırdır" denildi.
Kurul, "Tanık beyanlarının yanında dosyada mevcut kadın eş A.K.'nın kullanmakta olduğu hatta ait HTS kayıtlarına göre A.K.'nın farklı numaralarla ve özellikle M.E. isimli şahsa ait olan telefon ile hayatın olağan akışına aykırı şekilde görüşmeler gerçekleştirdiği, karşılıklı mesajlaşmaların olduğu dikkate alındığında evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğünü ihlal eden ve yaşanan olaylardan sonra çocuklarını da bırakarak evden ayrılan kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir" şeklinde karar vererek kadın eşin fiziksel şiddete maruz kalmasına rağmen olay açısından daha kusurlu olduğu yönünde görüş bildirdi.

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Dayakçı koca, aldatan kadından daha az kusurlu
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