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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Dayakçı müdüre garip indirim

ARZU KAYA ARZU KAYA
Dayakçı müdüre garip indirim
İSTANBUL Kadıköy'de 23 Aralık 2021'de 9 yaşındaki 2 ilkokul öğrencisini kulağını çekerek odasına götürüp dehşeti yaşatan ve görüntüleri tartışma yaratan okul müdürü hakkında mahkeme kararını verdi. Hakkında "görevi nedeniyle sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan mağdurlara karşı kasten yaralama" ve "hakaret" suçundan müdürün 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Öğrencinin, "Boğazımı kolunun iç kısmına alarak havaya kaldırdı. Tokat atıp kafamızı duvara vurdu ama arkadaşıma daha fena yaptı" diyerek dehşeti anlattığı davada mahkeme, dayakçı müdüre alt sınırdan ceza verdiğini ve 'kişiliğini' olumlu olarak değerlendirdiğinden indirim yaptığını belirtti. 2 çocuğa yaşattığı dehşet için toplamda 5 bin 860 lira adli para cezası verildi.

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Dayakçı müdüre garip indirim
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