Dayakçı öğretmen, ilk duruşmaya katılmadı

Aksaray’da öğretmeni tarafından dövülen 10 yaşındaki öğrenci, dehşet sonrası yaşananları anlattı: Öğretmenim kanlı kazağımı çıkardı, yenisini giydirdi. ‘Kazağı yakacağım’ dedi
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 10 yaşındaki öğrencisi S.T.K.'yı darp ettiği gerekçesiyle hakkında 1.5 yıl hapis istemiyle dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin (40) yargılanmasına başlandı. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, darp edilen öğrenci S.T.K. ve ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y., Kovid- 19 testi pozitif çıktığı için duruşmaya gelmedi. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada olay gününü anlatan öğrenci S.T.K., arkadaşlarının kendisine iftira attığını iddia etti.
KANLI KAZAĞI ÇIKARDI
Öğretmen Ali Rıza Y.'nin sınıfa gelerek kendisini koridora çıkardığını anlatan S.T.K., şöyle konuştu: "Öğretmenim önce bana bağırdı, sonra da tokat attı. Sadece burnum kanadı. Diğer öğretmenlerim gelerek beni öğretmenimizden kurtardı. Lavaboya giderek elimi, yüzümü yıkadılar. Ancak burnum çok kanadığı için kazağım hep kan olmuştu. Öğretmenim kazağımı çıkardı, yenisini aldı ve bana giydirdi, 'Kazağını yakacağım' dedi. Eski kazağımı bir daha görmedim." Çocuğunu müdür odasında kanlar içinde gördüğünü belirten anne Gülsüm K. ise, "Çocuğumun yüzünde tokat izi vardı. Hatta 5 parmağının izi hâlâ duruyordu. Çocuğumu alarak darp raporu almaya gittim, şikâyetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Mağdur S.T.K.'nin avukatı ise yağma suçundan bahsedilmediği gerekçesiyle iddianamenin iadesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın 15 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.