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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Dayakçı öğretmen kendisini böyle savundu: Kendimi kaybetmişim

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Dayakçı öğretmen kendisini böyle savundu: Kendimi kaybetmişim
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'yı tekme tokat döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, görevden el çektirilirken, hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yücel'in ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle ilaç kullanıyorum. O gün kullanmamışım. S.T.K, hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Okul yönetimi ile aram bozuldu. Koridora çıkarıp, konuşmak istedim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum" dediği öğrenildi. Baba Duran K. "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Bir iki tokat attı zannetmiştik. Hatta olabilir diye düşünmüştük. Ama görüntüleri izleyince şok geçirdik. Bu yapılanlar bir çocuğa değil büyük bir insana bile yapılmaz" diye konuştu. Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin, "Sanık basit yaralamadan değil, yaralamanın nitelikli halinden yargılanacak" dedi.

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Dayakçı öğretmen kendisini böyle savundu: Kendimi kaybetmişim
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