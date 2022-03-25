Dayakçı öğretmene 1 yıl 6 ay hapis cezası

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel hakkında 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yücel, 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapse çarptırıldı. Yücel'in cezası beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullandığı belirtilerek 12 aya yükseltildi. Yücel'in cezası iyi hal hükümleri uygulanarak 10 aya düşürüldü.

Cumhuriyet Savcısı ve ailenin avukatı kararla ilgili Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme de verilen bu kararı bozarak dosyayı geri gönderdi.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmada konuşan Ali Rıza Yücel, öğrencisinin kendisine iftira attığını, 2013 yılında da benzer bir olay nedeniyle 20 gün ceza aldığını ve bunu da ertelendiğini, verilecek cezanın da ertelenmesini istedi. Mahkeme, Ali Rıza Yücel'i 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.