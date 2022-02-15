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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Dayakçı öğretmene 10 ay hapis

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Dayakçı öğretmene 10 ay hapis
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde erkek öğrencisi S.T.K.'yi (11) döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel (10) 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel bir öğrencisinin, "Hocam, S.T.K. sizin hakkınızda küfretti" sözleri üzerine sınıftaki S.T.K.'yi koridora çıkardı, defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yücel, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ali Rıza Yücel hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme Yücel'i iyi hal indirimi ile 10 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin karara itiraz edeceklerini söyledi.

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Dayakçı öğretmene 10 ay hapis
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