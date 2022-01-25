Öğrencisini feci şekilde dövmüştü! ’Kanlı kazak’ detayı...

Konya'nın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık tarihinde Matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel bir öğrencisinin 'Hocam, S.T.K. sizin hakkınızda küfretti' sözleri üzerine sınıftaki S.T.K.'yi koridora çıkarttı. Yücel, kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi S.T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, S.T.K.'yi Yücel'in elinden kurtardı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali Rıza Yücel, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YENİ GÖREVİNE BAŞLADI
Ali Rıza Yücel hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yücel, öğretmenlik mesleğinden alındı. Ali Rıza Yücel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak yeni görevine başladı.
Yürütülen adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ali Rıza Y. koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle karantinada olduğu için katılamadı. Şiddete uğrayan öğrenci T.K., annesi Gülsüm ve babası Duran K. ile avukatlar salonda hazır bulundu.
KANLI KAZAK DETAYI
Duruşmada olayın ardından T.K.'ye psikolojik destek veren rehber öğretmen, T.K.'nin olaydan sonra tedirgin olduğunu ancak okulunu değiştirdikten sonra kendisini toparlamaya başladığını belirtti. Pedagog eşliğinde yaşadıklarını anlatan T.K. de şiddete uğradıktan sonra öğretmeni Ali Rıza Y.'nin kanlı kazağını değiştirip ailesine söylememesi için tehdit ettiğini belirtti. T.K. ifadesinde, "Arkadaşım M. bana iftira attı. Öğretmenime gidip benim hakkında küfrettiğimi söyledi. Öğretmen sınıfa geldi. Kazağımdan tutup beni çekerek koridora çıkardı. Beni dövdü. Öğretmenim dövdükten sonra burnum kanadı. Kan, kazağım, pantolonum ve ayakkabıma da damladı. Öğretmenim benim kazağımı çıkartıp, yeni kazak aldı. Ben bu kazağı yakacağım, dedi. Bu olayı ailene söyleme diye tehdit etti" dedi.
'ÇOCUĞUMUN YÜZÜNDE TOKAT İZİ VARDI'
Gülsüm K. de aynı okulda öğrenim gören diğer çocuğunun haber vermesiyle okula gittiğini ve oğlu T.K.'yi ilk gördüğünde yüzünde tokat izinin olduğunu söyledi. Gülsüm K., "Ben olayı 1,5 saat sonra öğrendim. Okula gittiğimde çocuğumun yüzünde attığı tokat nedeniyle 5 parmağının izi duruyordu. Çocuğumun kanlı kazağını çıkartıp yeni kazak almışlar. Pantolon ve ayakkabısında kan damlaları vardı. Ben öğretmenden şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum'' dedi.
'BURNU KANIYORDU'
Gürültüleri duyup sınıftan çıkarak öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtaran teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü de duruşmada yaşananları anlatarak, ''Olayın olduğu gün 5-A sınıfında dersim vardı. Astım ve bronşit hastası olduğum için kapıyı biraz aralı olarak bırakmıştım. Koridordan gürültü duydum. Sonra tokat sesi geldi. Tokat sesini duyunca elimdeki kağıt ve kalemi fırlatıp, koridora koştum. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin bir eliyle öğrencinin boğazını sıktığını, diğer eliyle de tokat atmak üzere olduğunu gördüm. Hemen, önüne geçip, çocuğa tokat atmasını engelledim. Bağırdım, 'Ne yapıyorsun, çocuğu niye dövüyorsun?' dedim. T.K.'nin burnu kanıyordu. Sonra Oğuz Kurudağ hocamız geldi. T.K.'yi lavaboya götürdü. Durumu müdüre bildirdik. Müdür Bey de yetkililere aktardı" dedi.
DURUŞMAYA KATILMADI
Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görüle davanın ilk duruşmasına öğretmen Ali Rıza Yücel Kovid-19 olduğu gerekçesiyle katılmadı. Duruşmada hazır bulunan tanıklar ise olayı anlattı. Duruşma tanık savunmaları ve avukatların beyanları sonrası ertelendi.
'O GÖREV ONA ÖDÜL GİBİ'
Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan S.T.K.'nın dedesi Selahattin Kocagöl, "Öğretmenin memuriyetine devam etmesi bizi çok üzdü. O öğretmen görevden alınmalıydı. Onu o masaya oturtmak ceza değil mükafattır. Çocuğun halen psikolojisi bozuk. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Devletimiz sağ olsun tüm ekipleriyle seferber oldu. İnşallah yavrumuz için güzel olacak. Yeni başladığı okulda biraz daha iyi oldu. Davadan da inşallah güzel bir karar çıkacak" dedi.
"YAĞMA SUÇUNDAN YARGILANMASINI TALEP ETTİK"
Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin ise şunları söyledi: "Tanık ifadelerinde dosyadaki haklılığımız, evladımızın uğradığı haksızlık bir kez daha ortaya çıktı. Gözyaşlarına hakim olamayan tanıklar oldu. Umarız bir daha kimsenin böyle bir şiddet olayına tevessül edemeyeceği şekilde bu mahkeme sonuçlanır. Evladımızın, ailesinin ve tüm kamuoyunun yüreği bir nebze olsun soğur. Yavrumuzun üniformasının öğretmen tarafından alınması nedeniyle yağma suçunun unsurlarının oluştuğu yönünde talebimiz oldu. Bu suçunda yargılanması ağır ceza mahkemesinde olmak zorunda. Bizce yağma suçu oluşmuştur. Takdir mahkemenindir. İddianamenin iade edilmesini de talep ettik. Bir sonraki celsede sanığının savunmasının da alınmasıyla bu hususlar daha da netleşecek" diye konuştu.