Öğrencisini feci şekilde dövmüştü! ’Kanlı kazak’ detayı...

"YAĞMA SUÇUNDAN YARGILANMASINI TALEP ETTİK"

Ailenin avukatı Ali Oğuz Şahin ise şunları söyledi: "Tanık ifadelerinde dosyadaki haklılığımız, evladımızın uğradığı haksızlık bir kez daha ortaya çıktı. Gözyaşlarına hakim olamayan tanıklar oldu. Umarız bir daha kimsenin böyle bir şiddet olayına tevessül edemeyeceği şekilde bu mahkeme sonuçlanır. Evladımızın, ailesinin ve tüm kamuoyunun yüreği bir nebze olsun soğur. Yavrumuzun üniformasının öğretmen tarafından alınması nedeniyle yağma suçunun unsurlarının oluştuğu yönünde talebimiz oldu. Bu suçunda yargılanması ağır ceza mahkemesinde olmak zorunda. Bizce yağma suçu oluşmuştur. Takdir mahkemenindir. İddianamenin iade edilmesini de talep ettik. Bir sonraki celsede sanığının savunmasının da alınmasıyla bu hususlar daha da netleşecek" diye konuştu.