Dayanışma her yerde

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Giriş Tarihi: 23.2.2023

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Depremin büyük hasara yol açtığı Adıyaman'da evi hasar gören ve 13 akrabasını toprağa veren Latif Akalın (58) yaşadıklarını anlattı. Akalın "Oğlum Bursa'dan ziyarete gelmişti. Depremin sesine uyandım. Evdekileri uyandırıp komşuların ziline basıp aşağı indik. Alt komşum ve oğlu diğer tarafa gidince üzerlerine karşı bina çöktü. Onları kurtaramadık" dedi. Araba içinde 3-4 gün kaldıktan sonra eşini ve çocuklarını Bursa'ya götürmek için yola çıktıklarını belirten Akalın "Yolda kim görse bize yardım etmek istiyordu. Kayseri'de aracın camını açıyorsun, içeri bir şeyler atıyorlar. Allah bu milletin beraberliğini bozmasın. Yol boyunca duygu dolu anlar yaşadık. Herkes el ele vermiş yaralarımızı sarmaya çalışıyor. Biz böyle oldukça kimse bize bir şey yapamaz. Bundan sonra yapılarımızı daha güzel, daha sağlam, denetimlerimizi tam yapmalıyız. Biz yaşadık bu acıları başkaları yaşamasın" diye konuştu.

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