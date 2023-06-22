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Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:40 Son Güncelleme: 22.6.2023 13:00

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 14  gözaltı!

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. "Dayı 1" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 14  gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 14 ekip ve 70 personel ile narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı olarak 14 şüpheliye ait 11 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımına yarayan bazı aparatlar ele geçirildi. Operasyonda, küçük yaştaki çocuklara uyuşturucu sattığı ve sattırdığı tespit edilen "dayı" kod adlı A.G'nin yanı sıra, Y.U.U, D.E.Y, O.B, F.A, S.Y, T.T, M.A, M.C.K, M.Ö, A.Ö, Y.A, D.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı adliyeye sevk edildi. Psikolog olduğu öğrenilen H.Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 14  gözaltı!
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