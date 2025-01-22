Dayı ailesi yanan otelden çıkamadı

Bolu Kartalkaya'daki otele tatile için giden Rize Çayelili aile Süleyman Dayı, eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela Dayı ve Buse Dayı'dan haber yangın sonrası haber alınamıyordu. Otelin 1113 numaralı odasında konaklayan Süleyman Dayı, eşi Seden Nurgül ve çocukları Ela ile Buse Dayı, yangının etkisiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Dün akşam Ankara Adli Tıp Kurumuna DNA için çağırılan aileden kardeş Mehmet Yaşar Dayı sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Dayı; "Bolu da yanan otelde bulunan kardeşim Süleyman Dayı eşi ve iki kız çocuğu rahmeti rahmana kavuşmuştur. Rabbim Peygamber efendimize komşu etsin inşallah" paylaşımında bulundu.