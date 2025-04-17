‘Dayım, yengem kapıyı açsın diye beni yanına aldı’

2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Emrah Akpınar yeğeni A.Ö'yü yengesinin kapıyı açması için kullandığı belirtildi.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde yakalanan A.Ö. ifadesinde, 'Dayım yengemin yanına gitmek için beni evden aldı. Yengen beni eve almaz seni seviyor sana kapıyı açar dedi. Eve gittiğimde yengem evde yoktu çocuklar vardı. Onlarla kısa süre vakit geçirdim. Sonra evden çıktım. Dayım eve yakın bir yerde idi. Oradan araçla birlikte ayrıldık. Dayım TIR parkına gideceğini söyledi. Ben de çay içmeye gittim. Çay içerken polisler geldi beni aldı. Yengem çok iyi bir insandı keşke onu değil de beni vursaydı' diye konuştu. Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu olan A.Ö ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.