Dayısını öldüren sanığın cezasında artış

Olay, 2020 yılı mart ayında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Zafer Muslu, husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için çağırdı. Tarafların konuşması sırasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zafer Muslu, yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü yere yığılırken, Zafer Muslu sağlık ekiplerine haber verdi. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Zafer Muslu ise tutuklandı.