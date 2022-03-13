Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan cani tutuklandı

Efe Vurmaz'ın ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir'in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle ailenin arasında husumet olduğu belirtildi. Olayın ardından polise teslim olan Efe Vurmaz emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efe Vurmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.