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Giriş Tarihi: 25.3.2023 00:59

Dayısının evini yakıp sosyal medyada paylaştı

Bağcılar’da bir şahıs, kaldığı dairede yangın çıkartıp o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı

İHA
Dayısının evini yakıp sosyal medyada paylaştı

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın en üst katında dayısına ait olduğu öğrenilen evde kalan Uğur Berat D. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evde oturduğu esnada yangın çıkarttı. Dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binada yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. O esna da ise evde bulunan ve yangını çıkarttıktan sonra cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Uğur Berat D. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken ekipler çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.



"YANGINI KENDİ OTURDUĞU EVDE ÇIKARTMIŞ"

Meydana gelen olayla ilgili konuşan Veysel Acar, "Benim kardeşim de burada oturuyor. Ev sahibine bir kaç gün önce demiş ki ben burayı yakacağım. İnsanları bu binayı boşaltın diye tehdit etmiş. Ben burayı yakacağım diye. Polislere şikayet etmişler. Ama yine serbest kalmış. Yangını kendi oturduğu evde çıkartmış. Zaten hep alkol kullanıyordu. Bunu herkes biliyor. Geceleri kalkıp komşulara burayı boşaltın diye bağırıyor" dedi.

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Dayısının evini yakıp sosyal medyada paylaştı
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