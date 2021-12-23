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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:11 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:13

DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

BEKİR COŞKUN
DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yaklaşan yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içerisinde bulunan 6 kişiyi belirledi.

Mersin ve Adana'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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