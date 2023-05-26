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Giriş Tarihi: 26.5.2023 16:43 Son Güncelleme: 26.5.2023 16:49

DEAŞ silahlı terör örgütüne para yardımı yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalarda DEAŞ Silahlı terör örgütüne finans sağlayan bir dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen S.G (30) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
DEAŞ silahlı terör örgütüne para yardımı yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalarda DEAŞ Silahlı terör örgütüne finans sağlayan bir dernek hesabına para yardımında bulunduğu tespit edilen S.G (30) isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada delil niteliği taşıdığı değerlendirilen bir adet kitap, bir adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi sonrasında sevk edildiği adli makamlarda adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Kdz. Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından S.A.(36) isimli şahıs 24 Mayıs 2023 günü yakalanırken, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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DEAŞ silahlı terör örgütüne para yardımı yapan 1 kişi yakalandı
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