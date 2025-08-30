Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 12:46 Son Güncelleme: 30.8.2025 12:47

DEAŞ terör örgütüne eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu 8 şüpheliyi yakaladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt içerisinde emir düzeyinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen W.N.M.A.B, S.N.M.B, N.N.M.A.B, B.A.A, M.I, E.E, H.H.J ve M.K isimli 8 şüpheli, Özel Harekat ve drone destekli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri tarafından, "Mersin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İlimizde terörün hiçbir türlüsüne geçit vermeyeceğiz" denildi.

