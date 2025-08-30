DEAŞ terör örgütüne operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli olarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takipler sonucunda, haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt içerisinde emir düzeyinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen W.N.M.A.B, S.N.M.B, N.N.M.A.B, B.A.A, M.I, E.E, H.H.J ve M.K isimli 8 şüpheli, Özel Harekat ve drone destekli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri tarafından, "Mersin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İlimizde terörün hiçbir türlüsüne geçit vermeyeceğiz" denildi.